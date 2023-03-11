311日本大地震12週年 蔡英文：國際互助 不曾停止。資料照

今天是日本311大地震12週年；蔡英文總統今在臉書表示，國際間互助的正向循環，不曾停止。

蔡英文指出，2011年3月11日發生的東日本大震災，至今已經過了 12 年。從當年311東日本大震災，台灣人向日本伸出援手，到近年的疫情，台灣贈送口罩、醫療器材給日本，日本則援助疫苗給台灣，雙方人民一定都還印象深刻。

她說，今年 2 月，土耳其發生嚴重震災，台灣也延續了國際間「善的循環」，在第一時間就派出搜救隊救援，如同台灣在 921 大地震時，土耳其對台灣的熱心援助。

她指出，這次，前往土耳其救援的搜救隊帶隊官黃博村，正好就是12年前311東日本大震災，前往救災的台灣搜救隊隊長。

總統說，彼此之間的互助，也代表台灣從過去到現在，持續扮演著國際社會的良善力量，將Taiwan Can Help 的精神傳遞到世界的各個角落。

她強調，雖然全球疫情、俄烏戰爭等挑戰，帶給國際社會艱鉅的考驗，但互助的精神，讓彼此團結起來，強化民主韌性，就像越來越多國家，給予民主的台灣堅定的支持。

她表示，而台灣也會持續貢獻良善力量，和理念相近的國際友人，成為真誠的夥伴，讓「善的循環」延續，讓全球民主更為堅韌。