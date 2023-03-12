苗農同意無償撥用土地給苗市公所活化利用。（苗栗市公所提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市公所獲中央、縣府經費支持，將斥資1.7億元，在苗栗市中正路、苗栗農工舊校地，興建苗栗市全民運動場館。市公所有鑑於場館預定地後方仍有1.1多公頃的國有地，因此爭取活化，近日傳來好消息，獲苗農校方撥用土地，再建置1座5人制足球場，未來搭配全民運動館落成，將有更完善的運動環境。

教育部體育署近年陸續補助各縣市興建國民運動館，苗栗縣僅有苗栗市雀屏中選，2021年核定補助1億元、苗栗市公所自籌5816萬元，縣長鍾東錦上任後再加碼補助2000萬元，以總價1.7億元，將在占地約2.6公頃、苗栗農工中正路舊校區，興建苗栗縣首座全民運動館。

苗市全民運動館預計建置2層樓建築，將設置羽球、籃球、桌球、健身等場館，因應附近有住宅、商業區，現址原有停車場僅會塗銷1排停車格。目前完成土地變更，並持續申請建築執照，引頸期盼運動館，最快今年5月動工、工期約400多天。

另外，運動館預定地後方，仍有1.1公頃的苗農校地，目前部分由縣府水利處運用，作為水質淨化場，部分則是校方開闢環境教育中心，用來栽植茶樹，但因為生長不佳閒置多年，而市長邱鎮軍認為可惜盼能將用地活化。

邱鎮軍日前邀集苗栗農工、縣府水利處前往會勘，經雙方協商後，苗農同意無償撥用土地提供市公所活化。邱鎮軍表示，全民運動館即將興建，市公所除先行改善周邊道路，周邊設施也一定要完善。

他說，體育署因足球運動日漸興盛，目前正鼓勵並推動地方設置足球場，苗栗市內也缺乏足球場地，因此公所已向中央提報，爭取經費建造1座5人制足球場，非常謝謝苗農校方願意支持並撥用土地。