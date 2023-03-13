大陸新任國務院總理李強13日召開首度總理中外記者會，被問到新一屆政府的施政目標。在經濟部分，李強表示必須集中力量推動高品質發展、堅定不移深化改革開放，「吃改革飯、走開放路」。今年方向上，他說基本取向還是「穩中求進」，所謂「穩」就是穩就業、穩物價等，「進」就是要推動高質量發展。

被問到具體如何實施時，李強表示，必須打好幾套組合拳，第一是宏觀政策的組合拳；第二是擴大需求組合拳，包含內外需與投資；第三是創新改革組合拳如科技改革等，以及防範化解風險的組合拳等，同時根據實踐來調整優化組合拳的具體內容。

李強表示，大陸經濟社會發展已經取得了巨大成就、經濟總量穩居世界第二，但發展還不平衡、不充分。任何一個總量指標，分攤到14億多的人口基數上，人均水準都比較有限。現在發展更多是解決「有沒有」的問題，下一步需要更加重視解決「好不好」的問題，特別是提高科技創新能力、建設現代化產業體系、推動發展方式綠色轉型等。