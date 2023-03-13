彰化和美和頭路一處鐵皮屋，今天下午2點左右發生一起兇殺案，賴姓板模工人與另名洪姓板模工人聊天，一言不合起了口角，賴男竟持刀朝著洪男砍去，直接砍中洪男脖子血流不止，送醫搶救後宣告不治，彰化警方火速逮到賴男，將盡速釐清事發經過與真正犯案動機。

據了解，賴姓及洪姓板模工人今天下午2點左右在租屋處聊天，因不明原因發生口角，隨即2人發生激烈衝突，其中賴姓男子竟殺紅了眼，從旁拿了把刀就往洪姓男子的背後砍去，直接砍中洪男脖子，當場血流不止。

警方獲報到場後已在現場拉起封鎖線，正深入調查中。和美警分局副分局長詹廷育表示，中午接獲民眾報案有民眾受傷，警方趕到時發現洪姓被害人脖子遭砍傷，隨即將其送醫，經畫面比對鎖定賴姓男子涉案，隨即展開追捕，在案發附近的道路旁逮到賴姓犯嫌。

警方初步了解，被害的洪姓男子是到這裡找另名吳姓友人，期間與涉案的賴姓男子談話，其供稱是發生口角，不過真正的事發原因仍有待進一步調查釐清；警方在現場查獲行兇的西瓜刀，賴男案發後逃離遭警方追捕，不過被警方抓到時並沒有反抗，目前全案警方正積極查辦中。