行政院農業委員會農糧署13日下午於烏日臻愛花園飯店舉辦「我們這一班」農業產銷班成果發表展，共18家產銷班到場展出。（潘虹恩攝）

行政院農業委員會農糧署13日下午於烏日臻愛花園飯店舉辦「我們這一班」農業產銷班成果發表展，邀集各界專家共同交流。（潘虹恩攝）

行政院農業委員會農糧署13日下午於烏日臻愛花園飯店舉辦「我們這一班」農業產銷班成果發表展，邀請專家代表針對企業化經營、品牌發展及產銷實務等面相舉辦座談會，力促農業轉型。（潘虹恩攝）

行政院農業委員會農糧署積極推動農業創新管理及企業化經營，13日下午於烏日臻愛花園飯店舉辦「我們這一班」農業產銷班成果發表展，同時邀請專家代表針對企業化經營、品牌發展及產銷實務等面相舉辦座談會，配合時代需求力促農業轉型，提升台灣農業競爭力。

農糧署署長胡忠一說，農業產銷班是農業最基本的組織，現今氣候變遷、人力老化及經貿自由化等大環境的變化，讓農業面臨相當多問題，若產銷班不轉型就無法去面對這麼多挑戰，因此每年都會遴選20幾家產銷班進行輔導，透過指導員的輔導、顧問公司的投入，培育產銷班企業化及經營管理現代化。

胡忠一指出，面對問題首先要盤點自身的優、劣勢，和其他產業聯盟，把基礎及優勢發揮出來，同時針對消費者需求改善產品，提升競爭力，這其中包括人才培育、品質確保、品牌行銷及通路開通等，都是1個小農家或1班產銷班是沒辦法促成的，因此整合政府政策及資源，共同配合時代進步和需求強化競爭力。

胡忠一說，去年農糧署共輔導24個產銷班，當中有5家獲得全國績優產銷班，非常不簡單。希望透過經營管理的導入，讓每個產銷班都有共同的成長目標，包括如何導入有機、產銷履歷，包括青年、婦女的加入，同時整合內、外部資源，創造自己的品牌，確保自己的立場，並進行多元商品、通路的開通。

他說，這些產銷班的成長相當快，經過輔導及產銷班的轉型後，農業的競爭力明顯進步，不但獲得消費端及通路業者的喜好，也在國際場合上展現亮眼成果。希望未來透過現代化技術的引進及異業結盟，將視野放到國際市場，與國際接軌，共同面對、解決問題，提升競爭力的同時也確保農民收益。