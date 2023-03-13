恒指開高91點報19,411點，升幅曾縮至70點，低見19,390點，之後升幅擴大，11時半左右恒指曾升471點，見19,791點全日高。恒指中午升436點。午後大部分時間升逾300點，恒指收報19,695點，升376點或1.95％。
大盤全日成交1,451.85億港幣。
國指升144點或2.24％，報6,590點。科指收升2.9％報3,891點。
指標股部分，騰訊升4％報344.8港幣，成交居首達93.29億港幣。東方海外國際跌5.8％，為表現最差藍籌。中海油升6％，為表現最好藍籌。
美國矽谷銀行事件繼續發酵，美國金融監管機構出手確保所有儲戶資金安全，美股指數期貨上漲，港股四日累計跌1,283點後，13日彈逾300點。
恒指開高91點報19,411點，升幅曾縮至70點，低見19,390點，之後升幅擴大，11時半左右恒指曾升471點，見19,791點全日高。恒指中午升436點。午後大部分時間升逾300點，恒指收報19,695點，升376點或1.95％。
大盤全日成交1,451.85億港幣。
國指升144點或2.24％，報6,590點。科指收升2.9％報3,891點。
指標股部分，騰訊升4％報344.8港幣，成交居首達93.29億港幣。東方海外國際跌5.8％，為表現最差藍籌。中海油升6％，為表現最好藍籌。
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