恒指開高91點報19,411點，升幅曾縮至70點，低見19,390點，之後升幅擴大，11時半左右恒指曾升471點，見19,791點全日高。恒指中午升436點。午後大部分時間升逾300點，恒指收報19,695點，升376點或1.95％。

大盤全日成交1,451.85億港幣。

國指升144點或2.24％，報6,590點。科指收升2.9％報3,891點。

指標股部分，騰訊升4％報344.8港幣，成交居首達93.29億港幣。東方海外國際跌5.8％，為表現最差藍籌。中海油升6％，為表現最好藍籌。