總統參選人赴美「面試」，幾乎已成台灣政壇慣例，外界預測新北市長侯友宜要到7、8月才會表態參選2024，今（14）日侯友宜主持警政工作會報前被媒體詢問，屆時再赴美是否太遲？侯友宜未正面回應，他說，謝謝大家關心，現在基層里長的座談會正如火如荼進行，新北市還有2030願景需要他大力推動。

此外，民進黨主席賴清德日前在中執會主導通過民進黨版的「大局條款」，傳聞是要操作侯友宜落跑。對此侯友宜說，謝謝大家，他還是新北市現任的市長，今天主持警政工作會報，會好好的把治安維護好。