後疫情時代企業需才孔亟 ，台灣世曦工程、麥當勞、爭鮮、全家超商等連鎖企業龍頭，也在會場設置攤位當場招聘員工。（張茂雄攝）

國立澎湖科技大學是台灣離島觀光、養殖、休閒遊憩的名校，每年培育數千名學子投入職場，15日上午該校舉辦的「2023福兔迎薪校園徵才實習博覽會」，吸引國內績優廠商共計50餘家，包括五星級的福朋喜來登等知名企業，以及當地優質民宿、連鎖餐飲店、海產加工業者參加，進入校園提早佈局「搶人才」。

此次參加徵才活動的廠商，除了澎湖縣知名的飯店、觀光、旅遊、民宿等業者，更有來自臺灣各地的大型企業廠商跨海前來獵才，除了各廠商攤位之外，當天也有9家廠商舉辦企業說明會，積極爭取人才。其中台灣世曦工程、麥當勞、爭鮮、全家超商等連鎖企業龍頭，也設置攤位當場招聘員工。

徵才博覽會活動受到澎科大學生的支持，他們紛紛表示，新冠疫情之後百業待舉，能透過實習機會盡早與職場銜接互動，這也是贏在起跑點的重要一步。澎科大除鼓勵學生參與之外，也特別歡迎希望爭取晉身優質企業行列的澎湖子弟，當天來會場共襄盛舉。

過去三年受疫情衝擊，全球觀光、飯店、零售業普遍面臨缺工問題，許多知名企業集團為尋找人才費盡心思，澎湖旅遊商機面臨回溫的積極部署，也一樣「需才若渴」，因此希望進入校園提前部署，畢竟人才是企業永續經營的重要關鍵。