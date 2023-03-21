因應畢業季求職求才所需，各地校園徵才活動已如火如荼展開，為提供應屆畢業生與求職民眾更多服務，勞動力發展署北分署也進駐國立臺灣大學、國立政治大學及國立臺灣師範大學校園徵才活動設攤，宣導勞動力發展署各項就業服務與職業訓練資源，並幫助學生們釐清職涯方向與強化履歷及面試品質，增加在校園徵才活動中的錄取優勢。

勞動力發展署北分署在校園徵才設攤提供各項津貼補助資訊、職涯諮詢師駐點諮商與履歷健診、求職登記與雇主求才洽詢。日前已在國立臺灣大學校園徵才博覽會，現場受理1,096名同學登記求職；後續3月22日將在國立臺灣師範大學（日光大道C04攤位）、3月24日國立政治大學（四維堂D4攤位）設攤，歡迎學生及企業多加利用。

勞動力發展署分署長謝宜容表示，北分署多管齊下協助青年就業，除與多所大專校院合作辦理校園徵才活動，同時也進駐校園徵才設攤宣導，提供豐富的就業資源，並鼓勵學生踴躍填寫求職登記表，後續轄區各公立就業服務機構就服員將主動聯繫與關懷就業需求。