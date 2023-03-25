不少人在職涯規劃時，都會將高普考、國營企業列為目標，然而一名網友好奇，「如果學歷只有高中，應該考普考還是國營？」貼文一出，引發熱議，許多過來人都大推考取國營企業，認為不僅考試難度沒那麼高，就連面試也平易近人，甚至有人開玩笑說：「程度和國中差不多」。

原PO在PTT八卦板發文表示，現在的人普遍都有大學學歷，使得只有高中學歷的人求職相對困難，因此，他認為不用面試的國考是不錯的選擇，而有高中學歷就可以挑戰初考、普考，還能參加部分國營企業的考試，只是有些還得再面試，「大概就考進台鐵，然後等變國營」，原PO也為此發問，「學歷只有高中，最好出路是普考還國營？」

貼文曝光後，引來許多鄉民熱烈討論，「考張職業大客車駕照，各家客運公司搶著要」、「大學都考不上還要考國考」、「沒有技能，簽下去吧」、「不是讀書的料，國營、普考都不要想，考很多年都不會上，浪費生命」、「各種大型車的薪水都不少，而且又不難」。

不過，也有許多過來人給建議，認為考取國營企業是不錯的選項，「國營錢比較多」、「國營很好考，面試也很簡單，比外面私人企業客氣多了」、「考國營吧，高考要大學學歷，普考不值得考」、「當然國營啊，朋友說一堆科大考進去，發現程度跟以前國中差不多」、「國營，雖然起薪低但是後面比普考高薪」。