YouTuber「一隻阿圓」擁有甜美臉蛋和E級傲人身材，經常分享穿搭美妝資訊，在instagram擁有近48萬粉絲追蹤，近日與粉絲在Instagram互動時，開放所有人寫下自身煩惱，並幫所有人解惑，只見有人詢問：「在什麼moment覺得找到想要的生活」，她也公開進入職場的第一份薪資，無奈表示：「在台北真的不用活了。」

「一隻阿圓」透露北漂的首份工作收入只有2萬1千元，當時知道薪水很低，但由於抱持著學習心態，還是硬著頭皮去做，只不過光租雅房就要花掉1萬1千元，剩下的1萬元則是支付油錢和三餐費用，完全沒有多餘的錢用在娛樂及治裝費，甚至還得靠周末寫稿賺取生活費，忍不住悲吐無奈心聲：「當時的我收入真的低到哭。」

「一隻阿圓」表示進入職場後的第一份薪資低到想哭。（圖／nanaciaociao IG）

對於曾被問到為何要如此辛苦?怎不直接找一份穩定工作就好，「一隻阿圓」指出當時就想衝一波，看看自己能否做起來，直到真的做起來那一刻，才發現有能力過著想要的生活，但也坦言：「前面的折騰，我甚至偶爾都還會夢到被嚇醒」，不難看出初期工作的艱辛在內心留下不小陰影。

「一隻阿圓」常在社群網站與粉絲互動，先前上赴泰國旅遊的影片，只見她搭船遊玩時，一位男性工作人員在引導過程中，疑似想「牽手」引導方向，讓阿圓感到不舒服將手揮開，而在上船過程中，更被工作人員徒手抓住腋下，忍不住當眾驚呼：「Oh My God！WOW！」讓網友質疑遭對方「吃豆腐」，對此，她不忘於影片中標註：「希望大家在搭船時可以注意一下，如果有任何不舒服都要提高警覺。」