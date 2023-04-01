「登山女神」曾格爾爆出登山紀錄造假爭議，對此，她昨(31日)錄製影片表示因為不斷被質疑感到相當難過，因此決定公布所有證據和對話截圖，更直接點名三個人要求對方公開道歉，希望藉此讓外界看清事實。

曾格爾表示這段時間遭到網路霸凌，讓她感到相當難過，雖然手上握有證據，但延遲太久時間，加上要花心力處理這些事情，也沒有足夠能力，倒置網路還是有假資訊混淆視聽，如今與家人和律師整理好資訊後，決定將證據和對話截圖公布出來， 更再次強調所有登山紀錄都是千真萬確。

曾格爾指出挑戰的山峰，死亡率達到30% 以上，如今還能出現在大家面前，已經是相當幸運的事，無奈有些人利用自媒體，甚至接業配創立社群攻擊自己，讓她無奈表示看到人性的黑暗面，接著點名黃鈺翔、張元植、蔡日興三人，指出他們多次傳達錯誤訊息，企圖混淆大眾視聽，並列舉他們的所有罪狀，要求所有人公開道歉。

雖然登山紀錄屢遭外界質疑，讓曾格爾表示這段時間心情相當低落，但不忘感謝默默協助她的人，接著向外界公開喊話：「我想起我常常一個人的時候，掉下眼淚，覺得我已經盡一切所能提供所有的資訊，卻還是被持續不斷地質疑與攻擊「讓我非常難過「希望大家能看清事實的真相」，字句中透露著些許無奈。