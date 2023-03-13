新北市勞工局與轄內大專院校合作舉辦8場校園就業博覽會，第一場將在3月15日在淡江大學登場，現場將有94家廠商釋出超過4700個職缺，另外還有620個兼職職缺，除了讓不久後將畢業大學生參考外，也讓有求職、轉職及兼職需求的民眾可以前往參加。

勞工局長陳瑞嘉表示，本次參與徵才廠商職缺，平均薪資近3萬6000元，較去年多出3000元，且薪資4萬以上的職缺數更是比去年多2倍以上，顯示企業為搶得好人才，更願意開出高薪吸引青年學子加入。

這次參與的廠商當中，以科技製造業最多，共有44家，佔總廠商數的4成6，其中景碩科技、台灣石化等，起薪上看4萬4000元。次多的廠商為一般服務業，如安永台灣、中租迪和、信義房屋都開出破百個職缺，而安永台灣的數據分析與研究顧問、資安架構／技術顧問等12種職務，薪資從4萬5000元起跳，信義房屋的儲備幹部更開出7萬元的起薪。

勞工局表示繼淡江大學首場校園徵才之後，4月25日將在致理科技大學辦理就業博覽會，現場40家廠商逾1500職缺。4月27日在東南科大，緊接著 5月還有明志科技大學、真理大學、臺灣藝術大學、亞東科技大學、宏國德霖科技大學等場次的校園徵才，歡迎有求職意願的朋友密切關注。

此外，活動現場設有青年局諮詢攤位，協助青年朋友就學、職涯探索、就業及創業，另規劃AR／VR科技求職體驗、青年就業服務專區、履歷健診、職業訓練課程等諮詢服務，歡迎求職朋友前往體驗。活動詳情請上「新北市人力網」(https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob)或電洽就服處免付費專線0800-091-580(您就業、我幫您)，將有專人為您服務。