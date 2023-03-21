台灣這波蛋荒衝擊不少餐飲業者，即使有錢也買不到雞蛋，澎湖知名雞蛋糕店「澎湖龜」表示，目前為止仍不見蛋荒問題有趨緩現象，配合的蛋商無法保證天天供給足夠的蛋量及蛋價變高等諸多原因，決定今年暫停營業，若雞蛋恢復穩定供應後，會再重新開張。

澎湖龜昨（20）日於臉書粉專指出，去年雞蛋供應就有一些狀況，演變成現在就算有錢也不一定買得到雞蛋，且到目前為止仍看不到蛋荒問題有趨緩跡象，因為蛋是重要的原料之一，才會忍痛決定今年暫停營業。

澎湖龜表示，很多消費者質疑其他經營雞蛋糕的商家仍正常營業，為何他們不行？澎湖龜說，因為麵糊中含蛋量的比例很高，並非用幾顆雞蛋就能攪拌成麵糊，加上配合的蛋商無法保證天天供給足夠的蛋量、蛋價變高等因素，才會做出這樣的決定，若雞蛋穩定供應後，會再重新營業。

澎湖龜雞蛋糕在澎湖擁有超高人氣，從每年的夏天開始營業，可愛的烏龜造型雞蛋糕，是許多民眾到澎湖必到吃的美食之一，這回受到蛋荒衝擊停業，令不少觀光客感到惋惜。