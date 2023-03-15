基隆市警察局外事科警員張雯琦於14日晚間接獲保安隊電話通知，有一名Seven Sea Mariner（七海水手號）郵輪之印度籍船員BIKU (下簡稱B女)，因記錯返船時間，導致郵輪出港而未上船，後由1位男性熱心民眾騎車載B女至警察局尋求警方協助。最後在相關單位合作下，順利連絡上船務人員，讓急哭的B女破涕為笑，感謝基隆警方暖心協助，解除一場虛驚。

基隆市警局表示，在14日晚間7時20分，負責外事科的警員張雯琦接獲保安隊的通知，大門口有一位外國女性需要協助，經張員協助瞭解，該女名叫BIKU，國籍印度，為隸屬於Seven Sea Mariner（七海水手號）郵輪之船員。

B女抵達警察局時神情慌張失措、不停哭泣，以英語訴說事發經過，經張員傾聽內容及安撫其情緒後了解，原來B女因故記錯返船時間，因此被「丟包」，郵輪出港後卻未上船，之後有一位男性熱心民眾騎車載她去報警協助。

張員了解狀況後，立即致電內政部移民署基隆港國境事務隊基隆港隊部，聯繫上船務代理人後，由警員張雯琦、周伯宗陪同B女至西岸碼頭前港西郵局與船務代理人會合。

船務代理人獲知後，向警方表示郵輪上的工作人員都在找尋B女，聽到B女平安終於放心，感謝警方協助，因為七海水手號郵輪已出發前往高雄港，15日晚間會安排B女至移民署辦理臨時入國許可後在旅館夜宿，隔日再開車陪同B女南下高雄與郵輪工作人員會合。而B女聽到後破涕為笑，擁抱張員並表示對於基隆市警察與民眾的熱情友善感到印象深刻和讚許，也化解一場船員失蹤虛驚。

基隆市 移民署警察局郵輪船員失蹤暖心