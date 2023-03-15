宏都拉斯總統發布要與中國大陸建交消息，未來如與台灣斷交，後續是否衝擊已簽署近16年的台宏自由貿易協定（FTA）。經濟部對此表示，該部將配合外交部整體政策考量。即使FTA中斷，因去年我對宏國出口僅占總出口貿易額的0.01％，對我影響有限。

台宏FTA在2007年5月簽署，簽署迄今，我對宏出口成長46％，但宏國對我出口卻成長4.65倍。去年我對宏出口6316萬美元，僅占我出口總額0.01％。

而宏國主要輸台產品包含冷凍海鮮、咖啡、牛肉等產品，其中冷凍蝦更是我第1大進口來源，去年白蝦進口1億641萬美元，成長59％，占我自宏國進口整體額度比重83％。且去年才修文本，我方把自宏國進口肉類、乳製品、馬鈴薯等25項產品關稅又調降至零，給予善意。

經濟部說，台宏FTA簽署後，明顯宏國出口對我成長較多，如果真取消，因其占我出口總額僅0.01％，所以影響不大。後續台宏兩國邦交如斷，FTA是否得跟著終止，會尊重外交部整體政策考量。