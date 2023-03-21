陸媒最近公布的一項調查指出，2022年大陸最富裕的40個城市共有逾194萬間企業註銷登記，約佔總數7%。其中小企業註銷比例遠多於大企業。而從小企業註銷比率分析，中國經濟形勢早在2016年已開始走弱，而不是中美貿易戰或疫情爆發之後。

據《財經》產業研究中心所做的這項調查研究指出，以人均可支配收入作為標準，把收入水平最高的40個城市分為4組，企業則以註冊資本從微型到大型亦分4組。這40個城市佔中國人口30%，而在去年註銷的微型、小型、中型及大型企業比例分別是10.8、5.1%、3.3%及2.4%。若從總數來看，註銷企業中微型企業佔比為57.4%，如果加上小型企業，佔比更高達93.3%。顯見小微企業抗風險能力弱，更容易受到經濟波動影響。

調查報告指出，在經濟景氣時，重點的40個城市微型企業注銷率都約為5%-6%；而在不景氣時，注銷率可達10%以上。極端情況下，某些城市甚至可以達到20%。

調查同時比較了2014年至去年的情況，發現全部4組城市的微型企業註銷率，在2016年開始上升至近10%，2019年達到峰值，之後稍微回落。較可能的解釋是，不富裕城市首先進入經濟寒冬，前幾年已將較弱的微型企業淘汰。近幾年微型企業註銷率下降，並不能據此判斷經濟回暖，而是剩下尚未註銷的企業抵抗力較強。

調查另又以新增大型企業數量作為中國經濟是否進入復蘇的指標，因該類企業數量可反映經濟信心。根據上海、廣州、深圳、蘇州、杭州5大城市的數據，截至今年2月新增大型企業數量仍處低位。除了蘇州，其他城市的數據均遠低於2018年，也低於2021和2022年。因此，從數據分析，目前還看不到投資信心增強和復蘇跡象。

調查的結論強調，本輪經濟周期下行始於2016年，而不是2018年的中美貿易戰，也不是2020年的疫情。此外，微型企業抗風險能力弱，在經濟不景氣時，註銷率遠遠高於其他類型的企業。從40城數據看，第3組和第4組的微型企業註銷率從2016年就顯著提升到約10%，表明經濟開始下行。由2020年至2021年，部分城市的微型企業註銷率下降，不能說明經濟復蘇，因為經歷幾年不景氣，微型企業早已被淘汰，剩下的企業是抗風險能力較強，不能因此認為是經濟出現好轉跡象。