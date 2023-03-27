台中市2月間發生高中生輕生身亡事件，家長日前淚訴學校逼孩子「走上絕路」，要求台中市教育局嚴查。市長盧秀燕27日受訪指該事件疑點重重，要求盡快水落石出。學校今傍晚召開教評會，決議將學務主任停聘3個月接受調查。

這起高中生輕生案發生在2月間，死者家長日前在人本教育基金會陪同下，出面指控孩子因在校內喝酒、抽菸而被學校列為重點輔導對象，去年10月至今年1月，遭校方人員密集搜身、搜書包、栽贓、標籤化等不當管教，被逼上絕路。家長更質疑教育局當下沒解決，讓小孩承受沉重壓力而選擇離開，他悲慟至今無法接受。

教育局24日表示校方對此事處理態度消極，與此案相關人員有8人，包括校長、1位主任教官、2位教官及3位學務創新人員共7人調離現職，靜候調查。至於另1人學務主任因具有老師身分，是否停聘接受調查，依教師法第22條規定由校方召開教評會決定。

該學校今天傍晚召開教評會，最後決議將該學務主任停聘3個月接受調查。教育局今天已開始訪談關係人，包括學校師生及死者家屬，訪談工作可望在月底告一段落，最快清明連假後會有初步調查報告。

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