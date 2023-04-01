侯友宜的歲月靜好，現在是歲月危急了。報載，銘傳大學網路聲量與新媒體研究中心公布六都市長施政百日的網路好感度調查，從六都首長八大施政的網路好感度觀察，調查顯示整體排名新北市長侯友宜（0.69）墊底。這是侯友宜擔任新北市長以來，歷次各種民調最慘的一次，侯友宜從高峰掉落谷底，顯示的警訊非比尋常。

六都市長施政百日的網路好感度調查，這在當前侯友宜民調一直快速下滑中，更是一個極為險峻的警示，其原因不外，第一、國民黨內鬥嚴重，遲不推出總統參選人選，讓支持者一再焦慮，引頸企盼，黨中央就是不快速斬亂麻，讓時間一再流失，痛失以時間爭取空間的救急之計，此乃領導人私心與量小所致。而這個問題正是侯友宜進前的最大障礙與關卡，但整黨卻知恥不知病，寧讓小病變大病，卻病急不投醫，已瀕危卻還再忌醫，這是國民黨送給民進黨天上掉下來的大禮物；

第二、侯友宜沒有「雖千萬人吾往矣。」的大氣魄、大格局，侯友宜的警察思維與慣性，導致他尊長不前，重道拘泥、予人氣短之憾，這就是侯此次網路好感度調查墊底的病因。

而這兩大病因，最嚴重的卻是侯友宜自限自綁所致，如果敢於雖千萬人侯往矣，請問誰擋得住民意支持你前進的力量，誰能不被水（民意）覆舟。侯友宜知恥知病，排除警示、即視即戰、猶有一搏。

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