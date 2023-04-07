隨著2024大選將至，國民黨徵召規則、人選至今仍不明，使不少藍營基層相當焦慮。國民黨台北市議員柳采葳呼籲黨中央加速總統候選人徵召時程，讓主席朱立倫口中最強母雞侯友宜盡快就戰鬥位置，柳直言2024年總統大選的結果決定台灣下一個十年，若沒辦法讓台灣走回繁榮穩定，「等著我們的將是失落的十年」。

2024總統大選國民黨將透過徵召方式決定人選，立法院國民黨團目前預估超過9成立委會力挺新北市長侯友宜，擁侯聲浪高。此外，許多國民黨議員也紛紛出聲力挺侯友宜。柳采葳今(7)日在臉書呼籲國民黨中央加速總統候選人徵召時程，讓侯友宜盡快就戰鬥位置，帶領國民黨的夥伴們贏回中華民國。

「年輕人的我，我知道，台灣沒辦法再承受失落的十年了！」柳采葳表示，2024年總統大選的結果決定台灣下一個十年，若沒辦法讓台灣走回繁榮穩定，等著我們的將是失落的十年。柳采葳有感而發表示，過去七年民進黨不斷騙人民稱「台灣經濟目前處在過去20年來的最好狀態」，結果人民對經濟成長無感，但物價成長很有感。過去七年，蔡總統不斷稱現在是「台美關係最好時刻」，但事實是美國無法協助中華民國以國家實體的模式促進外交，反而丟了9個邦交國。

柳采葳直言，一個允許黑槍、容忍黑道的政黨沒辦法讓國家前進，但只用討厭民進黨也無法成為下架民進黨關鍵，國民黨作為最大在野黨有責任推出總統最佳人選，讓國人看到國民黨的決心。柳采葳強調，去年站在選戰第一線的她最直接和民意接觸，因此知道基層民眾對侯的支持和期待有多熱切，國民黨必須把握時間，及早決定總統候選人，才有可能團結一心共度難關。