英國高等教育調查機構（Quacquarelli Symonds，簡稱QS）日前公布2023年QS世界大學護理學科排名，國立臺北護理健康大學榮獲全球第62名，亞洲第9名、臺灣國立大學第1名的佳績，表現亮眼。

北護大近年於QS Stars評比獲得5星級肯定，及軟科ARWU「世界一流學科排名」「護理學科」百大殊榮，連續六年獲1111人力銀行及遠見雜誌在醫護生技類企業最愛科大第一名殊榮，辦學成效獲得國內外評鑑機構一致肯定。QS世界大學排名為四大世界大學評比之一，針對全球93個國家，1594所學研機構進行評比，包含「藝術與人文」、「工程與科技」、「生命科學與醫學」、「自然科學」、「社會科學與管理學」等5大領域，評鑑指標包含包括學術和雇主聲望、研究獲引用頻率、反映研究人員學術產能與產出品質的「H指數」（H index），以及國際研究網絡。從國際評鑑認證，北護大之校務面及學術面評鑑皆優。

北護大鼓勵學生出國進修研習，成為國際優秀菁英。(北護大提供)

北護大傳承來自一代接一代接棒，QS校務評鑑榮獲五星級。(北護大提供)

北護大設四學院，護理學院有四個系從學士、碩士、博士、及國際碩、國際博士學位學程學制完整。為培育學生臨床實務操作能力，依據舉辦客觀式臨床技能考試（Objective Structured Clinical Examination, OSCE）建置臨床技能中心，研發累積不同情境教材考題訓練學生多元的思考及持續

精進專業。連續數年APEC來訪獲教育部推薦北護大教學模式分享亦皆得到參訪學者熱烈迴響。

北護大培育無數護理專業人才，國內醫療院所大部分護理主管為北護大畢業校友，自2003年SARS疫情期間；以及2020 年新冠肺炎(Covid-19)肆虐全球，臺灣本土疫情嚴峻，北護大畢業校友均在醫療最前線無私奉獻，在各醫療院所日以繼夜持續專業照護病人健康、搶救守護國人的寶貴生命，學校引以為榮。

北護大創校76年，吳淑芳校長感謝歷任校長對校務發展的遠見擘劃及全體師生的努力，開設國內首創10門臺澳課證合一學程和國際雙學位，更布局全球教育市場。全校12系皆擁有海外實習覆蓋率達100%，並開設15門全英語境外生研修課程，境外生以及海外課程源自全球五大洲，獲選為教育部推動全國課證合一課程之示範學校。近年推動大學社會責任以及永續發展，開設國際專班培育國際人才，擴大與國際教研機構交流合作，逐步踏實朝向成為「亞太地區護理健康照護最重要大學」願景邁進。