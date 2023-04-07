一向擁有豐沛國際移動力的義守大學，疫情解封後開始恢復與全球各頂尖學校、國際企業的實體交流，日前日本姐妹校攝南大學、松本大學，以及校際產學習實協議的合作廠商，長野縣校本市的村瀨組土木工程公司等人員，陸續來到義守大學，共同討論未來的學術交流、產學實習等合作內容；今年義守大學預計有將近20位的學生，將前往日本交換留學，開拓國際視野。

攝南大學荻田喜代一校長(中)，對於義守大學的「日本文化情境教室」讚譽有加，深刻感受義大在教學場域的建構、推廣異國文化的用心(照片/義守大學提供)。

這一波日本姐妹校拜訪率先由攝南大學開始，該校校長荻田喜代一、全球教育中心長中西正樹、課長中村智大等人來到義守大學，並參觀高科技教學場域「智慧科技創新中心」及百萬直播主誕生基地「新媒體學習創作中心」。此外，攝南大學代表團對於義守大學的「日本文化情境教室」更是印象深刻，在情境教室中無論是茶室與和室教室的建置，或日式枯山水造景，搭配上櫻花樹的設計，都讓代表團彷彿回到日本，深刻感受義守大學在教學場域的建構、推廣異國文化的用心，給予高度肯定。

另外，日本長野縣校本市的村瀨組土木工程公司與義守大學簽訂校際產學實習合作協議，在疫情期間已經與義大生進行第一次線上實習面試，此次社長村瀨直美親臨義守大學，與學生面對面展開第二次面試，顯見對義大學生的重視。應日系老師李守愛指出，疫情前曾有二位土本工程學系的學生獲選前往該公司實習，也有一位應用日語學系的學生在松本大學交換留學後，進入該公司成為正職員工，可見義大學子的實力，深受外界肯定；預計今年有近20位學生，將於九月前往日本駒澤大學、國立新潟大學、國立愛媛大學、帝京大學、松本大學、攝南大學等姊姊校進行公費交換留學。

義守大學深耕國際有成，有來自40多國、近1500位境外生，校園宛如「小型聯合國」，走進義守，看見世界(照片/義守大學提供)。

校園宛如「小型聯合國」的義守大學長期打造雙語環境，有來自40多國、近1500位境外生。尤其定期舉辦各種國際活動，境外生與本國學生相互交流，更能結交到不同國家的朋友，看見不一樣的文化；同時，義守大學深耕國際有成，在國際間佔有舉足輕重的角色，是世界各國學生海外求學的首選學校之一。義守大學目前與來自5大洲超過5百所國際姐妹校，締結學術合作關係，學校善用國際資源舉辦交流活動，讓義守大學的學生有更多的海外交流機會，進而走進國際。