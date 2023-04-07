澎湃新聞報導，法國總統馬克宏7日抵達廣州中山大學並在中山大學體育館發表演講。馬克宏在演講中說，法國和中國應該建立更深層次的學術聯繫，並強調透過科學與知識的交流，可以讓法中友誼有所滋養。

馬克宏昨日也造訪廣州中山大學，受到該校學生樂烈歡迎，馬克宏開場就大秀中文與粵語打招呼，以一句「大家好」贏得滿堂彩。

據中國國際電視臺（CGTN）報導，馬克巨集7日在中山大學發表演講，中山大學中法核學院、外國語學院等超1000名學生在現場參加交流並向馬克宏提問。2010年，中山大學與法國政府合作共建中法核工程與技術學院。

據瞭解，馬克宏在中山大學演講時說，「通過在科學和知識方面的合作，友誼可以有所滋養。」馬克宏還表示，除了在核能等傳統領域展開合作外，兩國還應在生物多樣性、脫碳進程（decarbonisation）等方面展開合作。

鳳凰網也指出，馬克宏之所以選擇廣州並與廣州中山大學學生對話，背後可能與一段中法教育交流的歷史有關。報導稱，1920年春，國立北京大學、國立廣東高等師範學校（中山大學前身；先改制為廣東大學，後再更名中山大學）以及法國里昂大學代表合作籌備里昂成立中法大學。

不過，後來因國際局勢的變動，里昂中法大學的招生工作也逐步停頓，1946年錄取最後一個學生，爾後學校終止運作。1950年該大學停辦。值得一提的是，2014年中國國家主席習近平訪法時，還特意參觀中法大學舊址並會見校友代表，還為里昂─中國關係促進中心、里昂中法大學歷史博物館揭幕。