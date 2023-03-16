金門二膽島上兵陳嘉壎9日失聯至今，先前傳出他穿著救生衣游向對岸，並被大陸海警救起。退輔會主委馮世寬曾表示，他認為陳嘉壎游泳過去的機率不大，他今日進一步表示，冬天海水溫度很低，可能會導致失溫，他據此研判，陳嘉壎不是靠游泳到大陸。

馮世寬今赴立法院外交及國防委員會備詢，國民黨立委李德維詢問，為何陳嘉壎游泳過去的可能性不大？馮表示，依據飛行人員安全及搜救辦法，冬天海水溫度比想像低，同時還有海風、海流，再加上心理層面上的恐懼，都會導致加速失溫。

馮世寬說，他當作戰司令時特別要求飛行員，無論是飛幻象或飛F-16，只要超過海岸線30海里以上就應穿防寒衣。他也提及，據統計，飛行員在基隆以北30海里跳傘，我方需40分鐘才能抵達搜救，倘若飛行員沒穿防寒飛行衣，30分鐘內生命跡象就會很微弱。

馮世寬強調，現在一切狀況不明，且人還好好活在那，說「不要回來」，但他真的不曉得陳嘉壎是怎麼過去的，還是得聽國防部說法。