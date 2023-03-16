權值股今日聚焦台積電除息，開盤參考價508元，開跌後一度翻紅至510元，填息上漲2元，股價最高達510元，終場收在505元、跌幅0.59%；大立光今同樣除息，早盤多在平盤附近震盪，終場收跌0.66%、報在2255元。其餘大型股部分，聯發科(2454)收跌0.26%、鴻海收跌0.49%，聯電(2303)則是收在今日最高點，報在52元、漲幅0.58%；面板股今相對強勢，友達(2409)、群創(3481)分別收漲逾1%、1.7%。

電子族群今呈現零星族群點火，高價IC設計股有世芯-KY(3661)的漲停領軍，重返千金俱樂部，高速傳輸的譜瑞-KY(4966)大漲7.8%，祥碩(5269)也上揚6.3%。NB族群則有英業達(2356)勁揚近3%，微星(2377)上揚逾2.5%，廣達(2382)、和碩(4938)也分別收漲1.8%、1.2%，廣達再創波段新高。

瑞士信貸事件導致市場憂心金融風暴再起，下午金管會將會公布 金融業曝險資料，金融股今全面嚇跌，又以銀行股跌幅最慘，台企銀(2834)一度跌停，一口氣跌光今年所有漲幅，聯邦銀(2838)跌幅也逾3.5%；大型金控股同受波及，中信金(2891)大跌逾3%，開發金(2883)重挫逾3%，國泰金(2882)、富邦金(2881)跌幅也在2%~2.5%，其餘玉山金(2884)、兆豐金(2886)、華南金(2880)、合庫金(5880)、新光金(2888)、台新金(2887)等跌幅也均在1%~2%。

分析師表示，整體經濟數據偏弱，顯示市場受到Fed升息影響降溫作用逐步顯現，加上瑞士信貸又爆出危機，最大股東沙烏地阿拉伯國家銀行表態不會再向瑞信提供更多的援助，儘管最新瑞士央行宣布救援536億美金，但市場面對銀行風險增溫影響，建議暫時先保留較多的現金水位。