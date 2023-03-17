嘉義縣政府勞青處搭建青年交流平台「嘉我好漾」，今年即將邁入第三年，從創辦至今已陪伴無數人交流、溝通，創造許多機會，系列活動如火如荼開跑，2023年首場邀請縣長翁章梁與在地青年齊聚新港裕森咖啡廳，彼此帶著故事互相學習，翁章梁也分享自己所見所聞，以及前不久從歐洲、日本帶回來的經驗，與青年朋友互相交流。

翁章梁也分享前不久從歐洲、日本帶回來的經驗，與青年朋友互相交流。(嘉義縣政府勞青處提供)

翁章梁說，勞青處經常輔導年輕人的創業計畫，年輕人創業不容易，一般稱為「新創產業」，實際上失敗的機率很高，但也容易從失敗當中學到寶貴經驗再創未來的成功，年輕人擁有很多創意、小資本，摸索過程中有「嘉我好漾」平台互相交流，累積信任合作基礎非常重要，今天看到很多年輕人在摸索路上持續企圖壯大事業，平台有老師教導、有夥伴分享創業眉角，讓彼此創業路走得更平順一點。

翁章梁鼓勵青年利用「嘉我好漾」平台互相交流，累積信任合作基礎(嘉義縣政府勞青處提供)

交流會齊聚青年，領域眾多包括甜點、插畫、農業、畜牧業、水果、咖啡、經商、廣播、車業、農機具業等，其中鹿草鄉的乃朵菈蛋糕店，創辦人黃莉雯是鹿草在地青年，今年在嘉義市開展第二家蛋糕店，她去年也曾參與嘉我好漾的系列活動，了解縣府有這麼多資源今年繼續參與，也講述了創業艱辛。

交流會齊聚青年，領域眾多，互相學習分享(嘉義縣政府勞青處提供)

黃莉雯本身相當斜槓，在學時接觸美容美髮，之後開始看書學做甜點，透過交流管道得知日本課程資訊，學成後創業當老闆，從2014年開創蛋糕店至今已有9年，然而不是一開始就很順利，初期有好幾年間客人都不多，自己也摸索了2年左右才慢慢對開店經營駕輕就熟，也因為電商成績不錯爭取到7-11優惠免運販售，打開通路可能；翁章梁聽完後說，行銷一定要懂得包裝，包裝好故事或是品牌，幾乎就成功了一半。

「嘉我好漾」可提供青年更深入了解嘉義縣在地產業樣貌，發展更多元可能性。(嘉義縣政府勞青處提供)

勞青處長陳奕翰表示，勞青處一直致力青年就業、創業及促進青年交流與發展，期望透過嘉我好漾平台幫助青年找到方向，並為未來的發展做好準備。今年「嘉我好漾」除原先青年線上課程、青年論壇、青年參訪、青年工作坊外，還特別規劃「青年產業觀摩小聚」，可更深入了解嘉義縣在地產業樣貌，發展更多元可能性。