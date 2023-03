台灣才女、前民歌手徐仲薇,在渣打銀行集團已升任為全球主管,22日以渣打集團推動社區參與大使身份抵台,見證渣打國際商業銀行推出的「渣打女力創業獎」啟動,提供30家、60位的女性創業獎助行動,鼓勵傑出年輕女性勇敢創業,並透過渣打銀行的國際網絡引進更多的資源,一同實現更經濟包容的社會。

徐仲薇目前職務為渣打銀行消費金融、私人理財暨中小企業銀行全球事業行政總裁,加入渣打銀行財富管理部門逾14年,重新改造渣打銀行財管業務的商品架構、服務模式和數位金融。她表示,在跨國銀行工作需要具備創業家精神,構思業務和服務的創新,懂得為部門爭取資源,很慶幸自己因此像是走在女性創業路上。

目前工作重心在新加坡的徐仲薇,也比較台灣與東南亞國家的創業家精神,認為台灣相對進步很多、很多,政府也很有心於推動女性創業。台北市政府代表亦說明,目前女性創業者在爭取官方補助方面,在上課相關特別積極,相當認真於提升女性的知識與企管技能。

渣打集團自2019年發起全球公益計畫Futuremakers by Standard Chartered,其中女力培育計畫啟發、並協助女性創業,2019-2022年期間累積服務超過100萬名年輕人,其中74%為女性。在台灣Futuremakers by Standard Chartered攜手勵馨基金會推動「渣打女力創業獎(Women in Entrepreneurship, WiE )」,透過創業相關課程訓練育成培力、業師輔導及獎勵金等資源,以實際行動支持女性創業家,並擴大影響力。

「渣打女力創業獎」由渣打銀行總經理韓德聖(Ian Anderson)擔任發起人,特別在活動啟動時邀請「台灣女孩」徐仲薇親自見證。韓德聖表示,渣打銀行將同時扮演新創培訓、業師媒合的實際工作,整個培育過程要走十個月,加上前後報名及成果展示的時間,「相信一年之後,有佳績回報給社會大眾!」