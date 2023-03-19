老翁18日下午近2時墜谷，因地點偏遠、山勢崎嶇，搜救人員摸黑挺進，晚間9時許接觸到男子已傷重不治。（南投縣消防局提供／楊靜茹南投傳真）

新北市73歲孫姓男子18日獨攀南投縣郡大山，下徹時失足墜約100公尺深山谷，因頭部重創、渾身多處骨折，山勢陡峭直升機兩度嘗試吊掛都失敗，搜救人員晚間9時許接觸到傷者，發現他已傷重不治，花費2小時將他拉至步道，再費時3時半將他揹下山，19日凌晨3時許才將他將給焦急且傷心欲絕的家屬。

翁獨攀郡大山墜谷傷重不治 消防員攀降100米深峭壁摸黑搶救

報案人指出，18日下午1時50分，他目擊孫姓男子在距郡大山山頂約1.6公里處墜谷，當時有人嘗試營救，不過勉強挺進到50公尺深山谷，沿途發現墜谷男子的背包、血跡等，試著呼喚墜谷男子，都沒有獲得回應，覺得狀況不妙。

當時竹山消防訓練中心1名山搜教官行經，得知孫姓男子墜谷，下去峭壁關心孫男狀況，發現他頭部撕裂傷，身上多處骨折已意識不清，由於現場山勢陡峭，直升機兩度嘗試吊掛都失敗，傍晚山搜教官回報，傷患意識模糊、脈搏微弱，緊急實施CPR也發現胸腔有水聲，疑似胸腔出血，傷勢不樂觀。

南投縣消防局第3大隊指出，獲報集結信義消防分隊4名、信義消分隊4名及山搜義消4名，開車前往登山口並攀登至事故地點，由於事故地點路途遙遠，加上墜谷地點為陡峭山壁，搜救人員晚間9時許才接觸到傷者，費時2小時齊力將傷者拉至步道，再輪流揹大體下山，19日凌晨3時許將大體交給家屬。