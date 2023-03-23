台中市政府警察局霧峰分局統計，今年至今已成功阻詐35件，阻詐金額高達新台幣7721萬，將持續加強警銀合作；霧峰警分局分局長陳祥麟提醒，政府普發現金6000元線上登記，假冒的「釣魚網站」層出不窮，民眾一定要認明官方網站避免受騙。

陳祥麟日前下午親至正聲廣播電台接受專訪，暢談警局高肇事路口防制作為、行人正義大執法、新世代打擊詐欺策略行動，與聽眾們「搏感情」並灌輸行人安全、正確駕駛及防詐騙觀念，盼降低交通事故發生，並增加民眾警覺，避免成為詐騙的受害者。

霧峰警分局分局長陳祥麟日前下午親至正聲廣播電台接受專訪，暢談警局高肇事路口防制作為、行人正義大執法、新世代打擊詐欺策略行動。（霧峰警分局提供／潘虹恩台中傳真）

陳祥麟指出，政府普發現金6000元線上登記，假冒的「釣魚網站」層出不窮，民眾一定要認明官方網站避免受騙，普發現金登記網站正確官網網址為「https://6000.gov.tw」，且政府普發現金不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺。

他指出，近年各類詐騙案件層出不窮，以「假投資」、「假網路拍賣（購物）」、「解除分期付款」等詐騙手法占多數，還有其他如「假借貸真詐財」、「騙取金融帳戶(卡片)」、「假求職」等。經統計霧峰分局去年警銀聯阻防詐，已協同銀行行員聯阻133位民眾遭詐騙，攔阻金額累計高達新台幣8685萬，今年至今亦已成功阻詐35件，阻詐金額高達新台幣7721萬，將持續加強警銀合作，強化阻詐量能。

為展現維護行人安全之決心，霧峰警分局配合台中市政府警察局於本月13日至26日每日16時至18時同步執行「行人正義大執法專案」，擇定大里區國光路與大明路口、仁化路與成功二路口，以及霧峰區中正路與成功路口等重要路口，針對汽機車駕駛人不暫讓行人優先通行等重點項目加強定點守望攔檢並輔以架設攝影機全程蒐證，經統計至21日共取締175件違規，藉由強力執法手段，提升用路人守法觀念，以維護道路交通安全。

陳祥麟表示，霧峰警分局也就大里、霧峰地區10大高肇事路口，實施現地會勘，運用「路口碰撞構圖」，以圖像方式呈現交通事故易碰撞位置，結合處理交通事故員警實務經驗，提出具體改善方案，並於尖峰時段派遣員警架設數位式攝影機，加強違規蒐證取締並建置科技執法設備針對易肇事違規項目精準執法，降低事故發生。