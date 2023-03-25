中央普發6000元，最快4月6日就能到手，不過4月剛好是繳納「牌照稅」的時間，引發民眾怒轟儘管領了6000元，反而還要倒貼，對此，民進黨立委今抨擊，「難道不發、不領經濟紅利的6千元，就不用繳稅了嗎？」綠委批評，全民普發現金來臨，關鍵時刻竟然又出現這種農場標題，明顯在操作輿論帶風向，「普發現金跟4月牌照稅有什麼關係？惡意錯誤連結是何居心？」

立法院院會昨三讀通過疫後特別預算案，財政部也宣布，4月5日前上網辦理登記的民眾，款項將於4月6日起陸續入帳，4月6日以後登記者，將於登記後兩個營業日入帳。領有國民年金或勞退、勞保年金的族群，將在4月6日入帳。

不過，有民眾指出，4月大魔王「牌照稅」將至，恐還要倒貼國庫，綠委痛批，難道不發不領經濟紅利的6千元就不用繳稅了嗎？若有這樣認為的人，他可以幫忙承受領6千的「苦果」；以前國民黨執政一毛不發，就沒有「4月大魔王」嗎？政府和全民努力的經濟好表現，才能有這個紅利共享，有特定力量在搞認知作戰？