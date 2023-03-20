民進黨立委初選20日起登記，主席賴清德曾宣布「誠信條款」，而民進黨台北市議員王世堅曾說，不可能回到第三選區（中山、北松山）或第五選區（中正、萬華），19日晚間爆出震撼彈宣布參選第二選區（士林、大同）對上現任立委何志偉。王世堅表示，決心堅定，從哪裡跌倒就從哪裡站起來，期待與對手有君子之爭。

王世堅今早至民進黨台北市黨部領表登記，他解釋，「我信賴，但是不信邪，所以我來了。」之所以選擇士林、大同區，是因為從哪裡跌倒就從哪裡站起來，15年前立委選舉在士林、大同區跌倒，因此現在選在士林、大同站起來。之後大概也不會有其他選舉的動作，之後開議就要擔任「蔣師」。

王世堅說道，雖然中山、北松山和中山、大同是本命區，可是先前2次立委選舉，都積極、全心全意幫忙壯闊台灣聯盟理事長吳怡農，因為吳是非常年輕、優秀的好人才，持續鼓勵吳怡農繼續耕耘，吳若進入國會，對於壯闊台灣有更多的資源、更大的助力。而在中山、北松山的立委選局，他就像是媒人婆一樣，哪有媒人婆上花轎？

至於是否有和賴清德談過？黨中央在消息明朗後是否有和他談？王世堅則未鬆口僅說，抱歉，這不是他單方面可以解釋、說明，過程在沒有徵得黨的同意下，不應該對外說明。

媒體追問，先前曾表示不接受任何協調，目前仍是決心不變？王世堅強調，過去最讓他刻骨銘心的是大同、士林區，中山、大同本來都有設置服務處，並不會改變、更換和消滅，即便初選和大選勝出，也繼續保留中山區的服務處。初選後，也會前進士林增設服務處，決心非常堅定，也期盼和對手有場君子之爭。