證實參選立委！不在本命區參選是因為「他」 王世堅：媒人婆不能上花轎

民進黨立委初選20日起登記，主席賴清德曾宣布「誠信條款」，而民進黨台北市議員王世堅曾說，不可能回到第三選區（中山、北松山）或第五選區（中正、萬華），19日晚間爆出震撼彈宣布參選第二選區（士林、大同）對上現任立委何志偉。王世堅表示，懇請選民原諒並准許轉換跑道，大局條款僅建議非強制。

王世堅指出，賴清德曾公開宣布，2024立法委員選舉沒有現任優先，都要初選。響應賴的說法來參選，更完備黨的程序正義，完成的小局才有完美的大局，大局的完美無缺是建立在小局的程序正義，「大局條款只是建議，並不是強制。」

王世堅也說，未來也不得不面對何志偉，但其實他是處在劣勢，因為短時間內已經提名賴清德參選總統，立委初選期程還會再加快一周，可能在4月初就進行初選，而4月初剛好是議會開議，大概沒有其他的選舉動作可以做。

王世堅提及，他相信他有能力、有經驗，知道國家的需要和面臨的問題，可以進入立法院，為國家多做一點事，並加強落實基層服務，不管面對的對象是誰，不管有多強大，但是他都要挑戰，「我也請選民們原諒我，同時准許我來轉換跑道。」