近日海外金融機構動盪，其中瑞士最大銀行瑞銀集團，最終以30億瑞士法郎，收購陷入財務危機的瑞士信貸銀行。香港特首李家超今早強調，香港金融及銀行體系穩健，流動性充裕。

李家超指出，香港銀行體系有適當規管，並且具有彈性，他留意到瑞士銀行已出手收購瑞信，當地央行亦會提供流動性作為支持，瑞信在香港的業務規模相對小，目前業務運作正常，金管局和證監會都會密切注視情況，相信香港有能力控制風險。

李家超又表示，香港與全球不同金融機構有定期溝通，可取得第一手的市場資訊，有信心目前情況不會對香港有重大影響。