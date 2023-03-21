澎湃新聞報導，大陸外交部發言人汪文斌21日主持例行記者會。有記者提問，習近平和普丁會見反映非常熱烈和友好氣氛。同時，也有一些觀察人士對中國是不是真正中立這一點存疑。能否進一步解釋中方是否持中立立場，及是否會和烏方澤倫斯基總統也舉行會見等問題，汪文斌回應表示，中方立場歸結為一句話，就是勸和促談。並同各方保持著溝通。

汪文斌指出，烏克蘭危機爆發以來，習近平提出四個應該、四個共同、三點思考，為緩和局勢，推動政治解決危機指明了正確方向。前不久，中方又發布了關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件，提出尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、停止單邊制裁等十二條原則。

汪文斌指出，中方立場歸結為一句話，就是勸和促談。中方將繼續秉持客觀公正立場，同國際社會一道，為烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。

「關於你提到的第二個問題，我們在烏克蘭問題上的立場是一貫明確的，中方同各方保持著溝通。」汪文斌說。