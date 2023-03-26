中國大陸今日與宏都拉斯建交，大陸外交部長秦剛在北京與宏都拉斯外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）舉行會談後共同會見記者。秦剛表示，堅持一個中國原則是順應時代潮流的正確選擇，「我們正告台灣當局，搞台獨分裂活動違背中華民族的意志和利益，逆歷史潮流，注定是絕路一條。」

據央視新聞客戶端，秦剛表示，剛才他同雷依納外長分別代表兩國政府簽署了《中華人民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》。「在這份公報中，宏都拉斯承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。」宏都拉斯即日斷絕同台灣的所謂「外交關係」，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來。中國政府對宏都拉斯政府的上述立場表示讚賞。

秦剛指出，一個中國原則是國際社會普遍共識和國際關係基本準則。1971年聯大第2758號決議對此予以明確。宏都拉斯選擇同世界上181個國家站在一起，做出承認並承諾恪守一個中國原則、不設任何前提同中國建交的政治決斷，完全符合宏都拉斯國家和人民的根本和長遠利益。

秦剛強調，這再次充分證明，堅持一個中國原則是符合國際大義、順應時代潮流的正確選擇，是人心所向、大勢所趨。「我們正告台灣當局，搞台獨分裂活動違背中華民族的意志和利益，逆歷史潮流，注定是絕路一條。」

秦剛指出，今天中宏關係翻開了嶄新篇章。兩國建交後，中方願同宏方在相互尊重、平等互利、共同發展的基礎上，以時不我待的緊迫感，積極開展各層級友好交往和各領域務實合作，造福兩國和兩國人民。中方歡迎卡斯楚總統儘早訪華，邀請宏方組織企業家代表團來華商洽貿易、旅遊、投資等領域合作。中宏關係已經揚帆起航。相信在雙方共同努力下，中宏友誼之船必將乘風破浪、行穩致遠，駛向光明的未來。

央視新聞客戶端引述，雷依納表示，宏中建交是歷史性的一步，開啟了造福宏中人民的新時代。宏都拉斯承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。宏方願同中方加強金融、貿易、基礎設施、科技、文化、旅遊等領域合作，密切在多邊框架下溝通協調。宏方致力於維護國家主權和尊嚴、維護不干涉內政原則、維護人民自決權，同中國建交符合上述原則。感謝中方對卡斯楚總統的訪華邀請，相信這一訪問不僅將造福兩國人民，也將造福全人類。