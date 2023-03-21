資深媒體人陳文茜自2019年罹患肺腺癌後，深受病痛困擾，儘管被醫生告知「康復可能僅有1％」，她仍樂觀度過每一天，本月13日凌晨她在臉書上發文透露扛著至少三個重病，引發外界關注。昨(20日)，陳文茜突在臉書發文曝新喜訊，指出自己將出書和病友們分享如何熱愛生活。

陳文茜於13日凌晨在臉書發文表示：「再過一分鐘，服下最後一顆號稱《地表上最強大的抗生素》，我正式和敗血症（菌血症）道別。」並在文中透露自己至少七天左右，沒有一天睡眠超過兩小時，且身上扛著至少三個重病，諸如菌血症、腦部疾病、蜂窩性組織炎等，還坦言自己每天不是無法入眠，就是在疼痛中醒來。

不過事隔多日後，陳文茜於昨日在臉書上公布一則好消息，開頭首先以：「我想輕輕地擁抱你，安慰你，然後告訴你只要一口氣在，腦袋還清楚，就跟自己說：『我可以，並且努力活著，甚至努力工作。』」等字句和大眾分享自己樂觀的生命態度，並透露自己的心聲：「即使經常臥床，吸著氧，兩個鼻孔放製氧氣，挺像老人院垂亡之人；但我仍要愛，尤其要愛生活，要為自己每天的快樂負起責任。」

此外，陳文茜也想將這種熱愛生活的心態和有著同樣情況的病友及其家屬分享，指出自己將推出新書《晚安，我的生命》，期許民眾們能在閱讀書中的文字後，找出使生命改變的「另一種活法」，「讓生病的你比過去的你善良，寬厚，珍惜，愛朋友，疼親人，寵毛小孩；你比過去更有使命感，更努力工作。」並比常人明白，時間的流逝和珍貴。