台北股匯市再度雙漲，台股開高走高，大盤指數終場收在15,760.46點，大漲247.01點，成交量2,418.7億元；三大法人賣超276.5億元，外資及陸資賣超262.59億元。

隨台股上漲帶動，匯市今早盤開高走高，且交易量回升，終場再度小升3.7分，收盤價30.526元，為二二八連假後新台幣新高價位，在美元指數偏弱下，後續料持續往30.500元價位測試。

匯銀人士指出，台股今大漲，外資偏匯入，帶動早盤新台幣走升，但進口商在30.600元下方進場買匯，加上出口商並未積極拋匯，使新台幣盤中一度拉回，但進口商買盤不及外資匯入力道，終場新台幣仍偏升，連2個交易日升值。

但匯銀人士說，雖然匯市成交量回溫，但其實市場上操作也並不積極，「大家做多做空都有」，焦點還是關注在周四Fed決策後公布利率點陣圖，後續終端利率是否比前次公布更高，將是未來要觀察重點。

對於今日匯市交投有回溫跡象，國內匯市近日交易量縮，主因近期市場觀望Fed利率決策，外資操作量能縮減，前4個交易日總成交量都僅10億美元上下，今日回升至近15億美元。

外匯交易員指出，今日外資匯入力道明顯較大，主因美國財政部長葉倫談話指出，必要時將對中小型銀行存戶提供保障，消息面不明朗使美元指數偏弱，非美貨幣走升，外資因而提前佈局；且不論本周是否升息，美國升息高點也已逐步接近，外資此時就選擇一步步提前佈局，資金流向新興市場。