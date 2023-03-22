一項由華盛頓知名智庫所做的最新研究顯示，中國對被視為觸犯其利益的國家實施的貿易限制和其他懲罰性措施，在取得中國政府想要的結果方面收效不佳。

《華爾街日報》引述美國戰略與國際問題研究中心(CSIS)發表的研究報告指出 ，在某些情況下，中國使用的戰略多數是事與願違，反而促使一些國家向美國靠攏，而中國現在的領導層將美國視為中國國家利益的最大威脅。

該報告的作者之一、戰略與國際問題研究中心研究員雷諾茲（Matthew Reynolds）說：「中國的脅迫不僅在很大程度上是無效的，而且會為中國帶來長期戰略代價。」

報導指出，該研究考察了中國自2010年以來對8個國家使用脅迫性策略的情況，包括日本、挪威、菲律賓、蒙古國、韓國、澳大利亞、加拿大和立陶宛，當時這些國家採取了被中國視為挑戰其領土主張、安全或其他立場的行動。例如：2020年澳大利亞呼籲進行新冠溯源調查，招致中國對澳大利亞葡萄酒加徵關稅；2021年立陶宛和臺灣加強關係，中國停止對進口立陶宛食品發放許可，並阻撓商業合 約簽署。

研究顯示，雖然中國的行動給這些國家的某些公司或行業帶來了痛苦，但事實證明，中國政府並未成功地讓這些國家改變政策，有時反而給一些國家採取更強硬對華路線的藉口。例如：2016年韓國批准部署美國薩德(Thaad)導彈系統防範北韓威脅，中國關閉了韓國樂天集團(Lotte)幾乎所有的門市店，並暫停使用國產電池的對韓國電動汽車補貼。

研究認為，中國施壓有效性不佳，部分原因是中國政府不願付出較高代價，例如澳州煤炭被中國禁止進口後，煤炭被銷往印度、日本和韓國，澳方的損失僅相當於出口總額的0.25%。在華為首席財務官孟晚舟被拘的案子上，中國撤銷加拿大植物油的輸入許可證，但它仍通過阿聯酋進入中國，孟晚舟換囚成功後，植物油禁令也隨之取消。

儘管這份研究認為中國施壓的效果有限，但CSIS的分析預測，中國政府將繼續運用這些策略來達到自己的外交政策目標。因為經濟脅迫的風險較低，可用於維護自身影響力，是一種重要的政策工具。

到目前為止，中國主要依靠行政手段對外國企業實施懲罰，比如通過海關官員和國有企業執行法規的方式。近年來中國推出了一些新工具，包括與美國出口黑名單類似的不可靠實體清單，可用於禁止外國公司在中國銷售，但至今還沒有動用這些新工具。

該報告稱，為應對中國的脅迫，美國可以幫助盟友和合作夥伴加強供應鏈的韌性，或為遭受中國懲罰的國家提供貸款和其他支持。CSIS高級副總裁、該研究報告的其中一位作者古德曼（Matthew Goodman）表示：「這些（供應鏈）韌性和紓困措施是要讓中國三思而後行。」