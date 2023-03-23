下週將陪同巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）前往中國的商界領袖中，有超過1/4來自巴西蓬勃發展的肉品業，凸顯這個行業大部分出口依賴中國需求的高風險。

根據路透社看到的商業代表團初步政府名單，近250名企業主管隨團出訪，包括肉類加工商、木漿生產商、大豆壓榨商以及採礦、建築和金融服務業，其中以肉類加工商占最大宗。

代表團中約10人來自JBS SA，這家全球最大肉品商去年對全球出口約26%是送往中國。

全球最大雞肉出口商BRF SA則計劃派出5名主管，包括董事長、Marfrig Global Foods SA創辦人莫里納（Marcos Molina）。

這份日期登記為3月18日的政府名單上，還列出包括採礦業者淡水河谷公司（Vale SA）、飛機製造商英伯拉爾公司（Embraer SA）、紙漿生產商蘇沙諾公司（Suzano SA）、工程集團Novonor等執行長。

政府官員說，魯拉本週末啟程前往中國，但許多業界高層和遊說團體已早一步前往。

JBS代表表示，公司目標加強與中國這個主要貿易夥伴的商業關係。

英伯拉爾公司說，他們對中巴戰略夥伴關係和高價值航空產品的貿易前景抱持樂觀態度。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120323