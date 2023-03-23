瑞士政府支持瑞銀併購瑞信並允許瑞信AT1債券遭註銷，引發債券投資人譁然。安盛投資管理投資組合經理劉茜23日來台時表示，常規來說債券投資人償債優先順位高於股權投資者，但此次卻發生瑞信股票投資人優於債券投資人的順位，儘管契約中有明訂監管機關有權決定把債券轉為股票，但瑞士監管機構此舉有「丟了西瓜撿芝麻」的感覺，日後瑞士恐不再會有AT1級別。

據外媒報導，依瑞銀和瑞信的合併協議，瑞信AT1債券持有人將血本無歸，而股東將獲得32.3億美元。過去在銀行或公司倒閉時，股東的受償順序通常低於債券持有人。但根據瑞士的債券條款規定，在重組時，金融監管機構沒有義務遵守傳統的資本結構等級制度，因此瑞信AT1債券持有人才會處於劣勢。

劉茜表示，常規下債券投資人的級別應優於股權投資者，因為債券最高收益是有限的、股票有無限上行空間，但瑞信AT1有一個條款，監管機關可決定要不要把債券轉為股票，所以此次瑞信AT1註銷的決定已讓所有AT1債都承壓。

劉茜表示，這也是為何歐央行、美央行立刻跳出來向投資人信心喊話，告訴投資人「AT1優先級別高於股票」，才讓AT1近期回暖。此次瑞士監管機構有「丟了西瓜撿芝麻」的感覺，投資人發現，當有監管風險時AT1會隨時被註銷，不再會有投資人敢買，以後可能瑞士就不會有AT1級別。

劉茜表示，安盛對其他銀行發的AT1有投資，但對瑞信AT1的曝險是零。因為AT1債券是銀行業傳統融資方式，它的收益較高、風險級別也較高的，若是償債順位優先於股票的話風險可控。她也指出，瑞信在出事前雖是投資等級，但去年安盛信用研究團隊就已把瑞信剔除，因為安盛發現其風險管理層面相當薄弱，給客戶超高槓桿，且年報中每年法律糾紛的頁數都不斷增加，因此去年就已無任何瑞信曝險。