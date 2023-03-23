染整廠強盛去年EPS 0.42元 擬配息0.4元 19:022023/03/23 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國內主要紡纖染整廠強盛(1463)董事會23日通過2022年財報，稅後淨利6,868萬元，年減14.8％。每股稅後盈餘0.42元。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 董事會23日決議，今年每股配發0.4元現金股利，配發率達95％。以強盛23日股價收盤14.3元計，現金殖利率為2.79％。 #強盛 #染整廠 #董事會 #EPS #擬配息 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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