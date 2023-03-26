僅剩13個邦交國！繼宏國後「這國」4月恐斷交？ 吳釗燮堅定喊：不會有問題

【全程字幕】正式宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮批：恣意作態需索 @ChinaTimes ​

外交部長吳釗燮今（26）日正式宣布與宏都拉斯斷交，由於宏國總統卡蕬楚早在當選前就曾提出外交轉向議題，而我友邦巴拉圭即將在4月舉行總統大選，選舉結果是否會造成雙方關係生變，吳強調「不會有問題」。

吳釗燮今日代表政府宣布與宏都拉斯斷交，稱宏方恣意作態需索，甚至公開釋出錯誤訊息，造成對我政府傷害，並提醒國際社會，大陸慣以華而不實的承諾誘我邦交國轉向，但遂行外交目的後多未履行承諾。

媒體追問，所謂華而不實的誘惑是否在向友邦喊話，並特別提到即將進行總統大選的巴拉圭；對此，吳釗燮說，有關巴拉圭的議題自己已多次回應，他再度強調「我們跟巴拉圭之間不會有問題！」

吳釗燮解釋，雖然巴拉圭反對黨候選人在選舉過程中，提出要檢討外交關係的內容，但日前該黨領袖有來訪，與我方說明相關內容並非他們政黨的政策，「我們是希望能夠維繫跟巴拉圭長久的關係，尤其是在經貿關係方面，我們跟巴拉圭的貿易不斷成長，相信巴拉圭政府跟人民都能清楚感受到」。