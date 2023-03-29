隨著全民共享普發現金6000元，文化部也宣布，給18歲至21的歲青年成年禮金，也將在6月6日開放領取。文化部表示，除了普發現金6000元，還有1200點最多可放大至1800點的文化成年禮金，加上教育部上週宣布的青春動滋券500元，青年族群等於擁有8300元，足夠在大考後迎接暑假期間，揪團帶家人、朋友一起看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創商品。

文化部表示，文化部長史哲上任後，考量藝文產業疫情期間受創嚴重，而疫情中的青年學子更是喪失了最美好的畢業旅行、校外教學等體驗，因此迅速地向行政院提出「振興振心」方案及擴大成年禮金至18歲至21歲，並獲行政院、立法院大力支持。

考量藝FUN券有集中特定產業及區域等問題，史哲除精密分析統計數字，也每週召開成年禮金例會，提出電影限定觀看國片、鼓勵國表藝及表演場館規劃增加青年席次、開放公有場館適用成年禮金，並要求所屬規劃專屬青年活動、行銷及文創品等。

同時，史哲也赴台北、台中、嘉義、屏東等地參訪藝術節，並與獨立書店業者交流座談，從中充分理解獨立書店及市集等經營問題。因此，除提出補助各縣市獨立書店串連辦理「非典型書展」外，亦規劃成年禮金於獨立書店或偏鄉非連鎖圖書據點購書，禮金加碼2點贈1點，最多可放大至1800點；針對市集，也發展手機POS系統以助於市集移動式消費模式。

史哲表示，這一切縝密的規劃，包含為何選在6月6日畢業季開放領取，無非是希望解決過往的問題，更重要的是讓這筆專屬青年所有，且是完全可以由自己做主的成年禮，真正達到「好用、實用」，也能精準幫助藝文產業振興。

文化部表示，成年禮金預計6月6日開始領取使用，2001年9月1日至2005年12月31日出生的18至21歲青年，只要完成下載專屬APP、註冊填寫手機及身分證字號、點選領取等三步驟即可完成領取1200點成年禮金。