●BCA Research首席美股策略師Irene Tunkel表示，雖然聯準會的銀行業最高監管官員巴爾（Michael Barr）在參院備詢時表明矽谷銀行的問題可能只是個案，但這也令投資人的注意力馬上重回到對升息的擔憂上，「如果你認為問題只是出在一個糟糕的管理團隊，那就可以阻止其他銀行發生存款擠兌。但如果市場認為危機已經過去，那就意味著投資人也會認為聯準會可以繼續進行他們的抗通膨行動」。巴爾再度向市場保證聯準會沒有改變任何事，這意味著利率可能會更高。

●Wedbush Securities股票交易部門常務董事Michael James表示，這是昨天（周一）科技股回落的延續，你看到了一些獲利回吐，一些熱情正在消退。此外，政府可能對存款超過1000億美元的銀行實施更嚴格的監管，市場對於那些被認為目前陷入掙扎的銀行越來越感擔憂。

●摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic表示，面對銀行業危機，投資人應持續抱持防守策略，他並警告經濟預測可能在未來幾個月遭到大幅下修，將進一步打擊市場情緒。