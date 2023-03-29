全訊為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)廠，近期因軍工題材獲市場買盤追捧，股價連番飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數。
全訊自結2月合併營收為8500萬元，年增52.1%，稅前盈餘為2500萬元，年增11.12%，稅後盈餘為2000萬元，年增16.78%，每股盈餘為0.3元。
為因應國防及商用產品訂單持續增加，全訊新廠已進入試機階段，預估待新廠滿載後，公司總產能可望較目前增加1倍以上，為整體營運再添成長動能。
全訊(5222)自結2月稅後盈餘為2000萬元，單月每股盈餘為0.3元。
全訊為專業砷化鎵、氮化鎵、微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)功率放大器(PA)廠，近期因軍工題材獲市場買盤追捧，股價連番飆漲，應主管機關要求公告獲利自結數。
全訊自結2月合併營收為8500萬元，年增52.1%，稅前盈餘為2500萬元，年增11.12%，稅後盈餘為2000萬元，年增16.78%，每股盈餘為0.3元。
為因應國防及商用產品訂單持續增加，全訊新廠已進入試機階段，預估待新廠滿載後，公司總產能可望較目前增加1倍以上，為整體營運再添成長動能。
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