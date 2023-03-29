郁正公司、源盟建設公司及南投扶輪社，29日共同捐贈消防警備車1輛，給南投縣消防局執行緊急救災勤務；副縣長王瑞德代表受贈時，感謝捐贈單位愛心，完善消防勤務所需裝備，保障縣民生命財產安全。

王瑞德表示，宜居城市是縣長許淑華主要政見，為縣民營造安定、安全生活環境，消防救災是重要環節，而且極端氣侯造成災害型態複雜化，救災的難度日益升高，民眾對於緊急救災效率需求也隨之增加；因此，救災裝備亟需加強，縣府對此相當重視，不僅全力擴充消防救災裝備，今年更追加預算經費，盡可能滿足消防局提出的需求，俾利消防弟兄投入救災，維護縣民生命財產安全。

王瑞德表示，此次3個捐贈單位熱心公益，秉持取之社會，用之社會的企業社會責任精神，造福人群，出錢出力不落人後，令人感佩，也期許藉此拋磚引玉，匯集社會大眾的力量投入救災行列。

郁正公司董事長藍麗花表示，她深知消防救災裝備需求殷切，此次是該公司捐贈的第3輛警備車，安全性高、設備完善，讓消防弟兄值勤更安全方便。源盟建設公司董事長鄭憲欣說，為達成其父捐贈10輛消防警備車的心願，該公司多年來持續捐贈，此次是第10輛，初步達成其父心願，未來將持續捐贈，不會停歇。

消防局長林聰吉表示，政府財力有限但民力無窮，感謝郁正、源盟及南投扶輪社慷慨解囊捐消防警備車，提升救災品質，也提供消防人員安全保障，讓救災人員執勤更有安全感。