展望後市，瓦城2022年調控獲利低於預期門店，及擴大數位轉型投入之兩大政策，雖犧牲短期獲利，卻可換取長期營運績效。同時，瓦城2023年二月之累計營收10.87億元、年增率28.79％，創歷年新高，強勁的成長動能即展現二大策略成效。疫後餐飲大復甦，瓦城重啟展店並將進軍美國打國際盃，後市成長可期。

過去三年新冠疫情衝擊餐飲業，瓦城掌握市場趨勢擴大投資數位轉型創新、雲端廚房及全球研發中心，並透過靈活整合線上線下之資源持續展店，為後疫情餐飲業之復甦與轉型提前做好準備，布局疫後3至5年餐飲產業之科技發展，雖使2022年第四季支出增加，短期財務結果略受影響，但中長期成長動能可期，化危機為轉機，邁入數位轉型新氣象。

瓦城2023年將以多品牌經營策略，透過差異化展店方針，針對全台灣各地商圈特色量身打造18間新店，目標雙位數成長。集團採取多品牌經營策略，不僅能靈活的面對市場環境、消費趨勢的變動，搭配採購優勢、成本控管以及研發實力，讓餐飲集團無論是在展店布局或是資源統籌方面都展現高效率，加速擴張市場版圖。因此，集團回歸初心本源，於泰系料理中尋找新動能，2023年將自行研發推出全新泰式餐飲品牌，以嶄新姿態驚艷市場。

瓦城並加速投資數位轉型，建置跨品牌會員CRM系統，線上線下無縫整合，持續經營集團會員的忠誠度與提升來客數。其中串聯旗下全品牌的「wa10」app，提供訂餐、訂位、最新消息、優惠電子券、集點兌換等一站式數位服務，不僅有效掌握消費族群喜好及輪廓，創造更貼近需求的服務體驗，也大幅開展異業結盟無限商機。集團期待透過精選的異業結盟，為消費者帶來有感優惠，創造多贏局面。

瓦城集團世界盃開打，打造世界級「全球研發中心」加速集團進軍美國、布局全球市場因應近年集團快速發展，開業界先河，以台灣為基地打造「全球研發中心」，導入創新思維及全新技術，整合「廚藝管理學院、物流中心、品質保證中心、研發中心以及食材生產中心」等功能，以強化集團核心競爭力。「全球研發中心」以世界級規格，支援開創多元營運動能，將成為集團進軍美國、布局全球的強大後勤戰力。