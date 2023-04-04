日本放送協會（NHK）報導，全日空3日下午2時過後發生系統故障，直到恢復正常前的約一個小時無法提供旅客訂位、售票及辦理登機手續，在日本各機場都出現航班延誤或被迫取消等影響。

全日空方面表示，3日發生的系統故障共導致55個航班被取消，另有153個航班發生逾30分鐘、最多達2小時18分鐘的誤點，受影響旅客人數約2萬6700人。

今天雖有2個航班仍受影響，其餘航班幾乎都已恢復正常。全日空仍在調查系統故障原因，並對造成旅客不便表達深切歉意。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1120404