東科-KY 3月營收重返8億元大關、達8.63億元，月增42.37％、年減11.07％，為今年最高，公司指出，主要係因工作天數較前兩月多所致。整體而言，知名品牌大客戶因晶片市況低迷、庫存去化持續進行，連帶對東科生產的終端產品拉貨動能也放緩，但由於歷年首季本就屬於產業淡季，故觀察重點仍將落在下半年。

展望今年，則將力拚第二季落底，再接續第三季起客戶新規格產品帶動需求回溫，帶動下半年旺季效應。

至於旗下包括畫框／相框無線揚聲器、輔聽器等新形態產品中，也有部分可望於下半年登場，雖預估對營收貢獻幅度不大，但仍有助公司分散布局、拓展新藍海。

東科-KY股價10日小漲0.92％，下檔季線提供支撐，而公司也預計於20日配發每股近3.05元現金股利，以10日收盤價38.2元換算，殖利率高達7.98％；此外，國內第一次擔保轉換公司債首次轉換之普通股，11日起將開始上市買賣。