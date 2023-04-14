此屆「台灣國際智慧移動展 (2035 E-Mobility Taiwan)」中，台達展出領先業界的電動車車載電力控制及動力系統，包括：驅動馬達(Traction motor)、馬達驅動器(Traction inverter)、整合型直流電源模塊及雙向車載充電器(Combo on-board charger)、電池功率適配器(Battery junction box)。針對電動機車與電動輔助自行車，台達開發出兼具動力表現且有助提升車架設計自由度的e-Bike中置馬達，以及高度集成的側掛一體機動力系統，亦成功拓展相關應用於電動多功能車、高爾夫球車、三輪代步車等多種領域。

台達品牌長郭珊珊表示，我們以「智慧充電站」為藍本，結合台達全新品牌識別元素，打造智慧移動生活的應用場景。這是台達首次整合電動四輪及二輪關鍵零組件與動力系統，完整呈現台達於智慧交通各項載具之最新技術與應用，並透過互動的方式讓觀展者近距離體驗。同時，由電力的發、儲、節、用，打造符合微電網概念的電動車充電基礎設施解決方案，邁向永續發展的智慧城市。

在電動車充電方案上，台達展出應用於快速充電站的350kW直流快充及DC Wallbox 50kW直流充電，以及輕巧型AC MAX交流充電樁。同時可導入DeltaGridR EVM電動車充電管理系統，根據不同電力需求與用電策略控制並調度能源，提升充電服務的品質與提高能源使用效率。

台達執行長鄭平表示，IPCC（Intergovernmental Panel on Climate Change, 聯合國政府間氣候變遷專門委員會）的氣候變遷第六次評估報告指出，交通排放佔全球與能源相關碳排放量的23%，台達早在2018年即已宣布響應國際電動車倡議EV100，為台灣及全球第一家電動車能源基礎設施提供者的會員。同時，憑藉長期耕耘的電力電子核心技術，已開發出電動車關鍵零組件、動力系統，展現國際車廠Tier 1供應商的實力，且將會是台達未來五年雙位數成長目標的動能之一。

在符合車輛需求的高效率輕量化風扇及散熱管理解決方案，應用範圍有車用電池管理系統(BMS)、自動駕駛(AD)、先進輔助駕駛系統(ADAS)、LED頭燈與照明、智能化座艙(Intelligent Cockpit)與座椅空調(Automotive HVAC & Climate Seat)等，涵蓋整車主要系統。